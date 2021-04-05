料理型Youtuber！一起跟著明星學做菜，朴副廚直接重現《尹STAY》的美味肉餅！

＃朴敘俊 超仔細的料理教學，一定要學起來阿～

現在許多藝人都會兼職起Youtuber，跟粉絲分享更多自己的生活VLOG，或是紀錄工作內容等等，當然也不少明星喜歡料理，也會把做菜的過程或是食譜，分享到Youtube上！

｜尹恩惠

在綜藝節目《新品上市 便利餐廳》中擁有高水平料理實力的尹恩惠，也很喜歡在個人頻道上，展現自己的廚藝、傳授個人的食譜等等，而且料理也都兼具美觀、美味和營養呢～

｜俞利

另外烹飪技巧也是非常厲害的還有俞利，以共享廚房食譜為主的「유리한TV」頻道，常常會請到不同的嘉賓，一起料理完成一桌佳餚，還會展現個人的創意料理，每次看完都忍不住流口水！

｜安昭熙

當然如果覺得以上的料理技巧都太過困難，也能學學安昭熙非常輕鬆又健康的食譜，去年開通的個人頻道，除了有生活日常的影片外，還會在上面傳授個人的料理喔～

｜朴敘俊

身為《尹STAY》專業的副主廚，朴敘俊也親自在自己的頻道上，公開了美味餐點如何製作的過程，還有許多貼心的小TIPS，就是希望粉絲們都能夠輕鬆在家，享受到一樣的美味。

(封圖來源：IG@、YT@Record PARK's截圖)

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