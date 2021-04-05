料理型Youtuber！一起跟著明星学做菜，朴副厨直接重现《尹STAY》的美味肉饼！

＃朴叙俊 超仔细的料理教学，一定要学起来阿～

现在许多艺人都会兼职起Youtuber，跟粉丝分享更多自己的生活VLOG，或是纪录工作内容等等，当然也不少明星喜欢料理，也会把做菜的过程或是食谱，分享到Youtube上！

｜尹恩惠

在综艺节目《新品上市 便利餐厅》中拥有高水平料理实力的尹恩惠，也很喜欢在个人频道上，展现自己的厨艺、传授个人的食谱等等，而且料理也都兼具美观、美味和营养呢～

｜俞利

另外烹饪技巧也是非常厉害的还有俞利，以共享厨房食谱为主的「유리한TV」频道，常常会请到不同的嘉宾，一起料理完成一桌佳肴，还会展现个人的创意料理，每次看完都忍不住流口水！

｜安昭熙

当然如果觉得以上的料理技巧都太过困难，也能学学安昭熙非常轻松又健康的食谱，去年开通的个人频道，除了有生活日常的影片外，还会在上面传授个人的料理喔～

｜朴叙俊

身为《尹STAY》专业的副主厨，朴叙俊也亲自在自己的频道上，公开了美味餐点如何制作的过程，还有许多贴心的小TIPS，就是希望粉丝们都能够轻松在家，享受到一样的美味。

(封图来源：IG@、YT@Record PARK's截图)

YuLing@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻