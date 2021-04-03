2016年可能是韓劇迷最愛的一年：這些劇你一定都看過！

這幾年的韓劇題材不斷更新，出現了不少強大演出陣容，一年裡也有那麼1、2部「現象級」熱劇出現，但在廣大劇迷們心中韓劇的鼎盛期一定是2016年。

2016年到底推出了哪些現象級作品，大家還記得嗎？ 小編就來帶大家回憶一下。《太陽的後裔》這部劇完全不需要贅言，從韓國火遍全亞洲，全民在學「部隊口吻」，宋仲基、宋慧喬、金智媛、晉久組成了韓劇中少見的 男女主角和男二、女二有單獨的愛情線，且兩對都超圈粉的現象，當年你要是沒看過這部劇，都會被懷疑是不是北韓來的間諜（開玩笑！）



▲KBS《太陽的後裔》

《雲畫的月光》，王世子和女扮男裝的小太監之間的清純羅曼史，朴寶劍的帥氣顏值+金裕貞的仙女顏，足以迷倒大批韓劇粉。



▲KBS《雲畫的月光》

《請回答1988》！對，這也是2016年播出的作品，直到現在依舊是韓劇中的神作。 現在要想在一部劇裡集齊李惠利、朴寶劍、柳俊烈、高庚杓等人應該不太可能了吧，也正因為這個原因《請回答1988》成了不少韓劇迷心中的白月光，雙門洞就是他們的「烏托邦」。



▲tvN《請回答1988》

有人沒看過《鬼怪》嗎？ 孔劉和李棟旭從隧道中並肩走出的場景給無數觀眾留下了深刻的印象。 雖然各種老梗遍佈全劇，但五位主要角色的人設都超級棒，很多人都會拿出來反覆刷。



▲tvN《鬼怪》

韓網曾發起了一個「必看的人生電視劇」調查，《信號》位列榜單的TOP3，這部劇也是在2016年播出。 作為一部懸疑刑偵劇，《信號》的劇情緊湊，懸疑感強，而且每個細節都非常有用，殺青都已經5年了，很多人都在等什麼時候出第2季。



▲tvN《信號》

2016年的韓劇圈曾是那樣的輝煌，什麼時候再能遇到這種好劇一部接一部毫不停歇的一年呢？

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