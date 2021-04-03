2016年可能是韩剧迷最爱的一年：这些剧你一定都看过！

这几年的韩剧题材不断更新，出现了不少强大演出阵容，一年里也有那么1、2部「现象级」热剧出现，但在广大剧迷们心中韩剧的鼎盛期一定是2016年。

2016年到底推出了哪些现象级作品，大家还记得吗？ 小编就来带大家回忆一下。《太阳的后裔》这部剧完全不需要赘言，从韩国火遍全亚洲，全民在学「部队口吻」，宋仲基、宋慧乔、金智媛、晋久组成了韩剧中少见的 男女主角和男二、女二有单独的爱情线，且两对都超圈粉的现象，当年你要是没看过这部剧，都会被怀疑是不是北韩来的间谍（开玩笑！）



▲KBS《太阳的后裔》

《云画的月光》，王世子和女扮男装的小太监之间的清纯罗曼史，朴宝剑的帅气颜值+金裕贞的仙女颜，足以迷倒大批韩剧粉。



▲KBS《云画的月光》

《请回答1988》！对，这也是2016年播出的作品，直到现在依旧是韩剧中的神作。 现在要想在一部剧里集齐李惠利、朴宝剑、柳俊烈、高庚杓等人应该不太可能了吧，也正因为这个原因《请回答1988》成了不少韩剧迷心中的白月光，双门洞就是他们的「乌托邦」。



▲tvN《请回答1988》

有人没看过《鬼怪》吗？ 孔刘和李栋旭从隧道中并肩走出的场景给无数观众留下了深刻的印象。 虽然各种老梗遍布全剧，但五位主要角色的人设都超级棒，很多人都会拿出来反覆刷。



▲tvN《鬼怪》

韩网曾发起了一个「必看的人生电视剧」调查，《信号》位列榜单的TOP3，这部剧也是在2016年播出。 作为一部悬疑刑侦剧，《信号》的剧情紧凑，悬疑感强，而且每个细节都非常有用，杀青都已经5年了，很多人都在等什么时候出第2季。



▲tvN《信号》

2016年的韩剧圈曾是那样的辉煌，什么时候再能遇到这种好剧一部接一部毫不停歇的一年呢？

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