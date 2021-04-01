在《Sky Castle》、《意一天》活躍的金惠奫！有望出演tvN新劇《御史朝伊傳》女主角，與玉澤演合作！

tvN新劇《御史朝伊傳》（音，어사조이뎐）講述不想晉升的懶惰宅男公務員暗行御史和充滿野心的夫人，還有一群能力參差不齊的女人們一起追查貪官污吏，進而揭露大陰謀的搜查喜劇。

今日（1日），有媒體報導：「金惠奫將成為《御史朝伊傳》的主人公。」對此，所屬社也回應：「收到了出演提案，正在積極探討中。」據悉，他收到打破傳統的新女性金朝伊（音，김조이）一角，金朝伊是認為「活著也可以離婚」的現實主義者，瀟灑地結束離婚訴訟，燦爛地開啟人生第二幕的人物。



（圖：Sidus HQ）

金惠奫憑藉著《Sky Castle》受到矚目，之後也出演《意外發現的一天》展現精湛演技，目前也在拍攝《雪滴花》，是否會出演《御史朝伊傳》也備受關注。



（圖：JTBC《Sky Castle》、MBC《意外發現的一天》）

而玉澤演日前也收到男主角的出演提案，目前正在討論中。另外，《御史朝伊傳》由《60天，指定倖存者》柳鐘善導演執導，《訓南正音》李載胤編劇執筆，選角結束後將投入拍攝，預計在下半年播出。



（圖：tvN《文森佐》）



（封面圖：IG@hye_yoon1110、tvN《文森佐》）

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