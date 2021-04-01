在《Sky Castle》、《意一天》活跃的金惠奫！有望出演tvN新剧《御史朝伊传》女主角，与玉泽演合作！

tvN新剧《御史朝伊传》（音，어사조이뎐）讲述不想晋升的懒惰宅男公务员暗行御史和充满野心的夫人，还有一群能力参差不齐的女人们一起追查贪官污吏，进而揭露大阴谋的搜查喜剧。

今日（1日），有媒体报导：「金惠奫将成为《御史朝伊传》的主人公。」对此，所属社也回应：「收到了出演提案，正在积极探讨中。」据悉，他收到打破传统的新女性金朝伊（音，김조이）一角，金朝伊是认为「活著也可以离婚」的现实主义者，潇洒地结束离婚诉讼，灿烂地开启人生第二幕的人物。



（图：Sidus HQ）

金惠奫凭藉著《Sky Castle》受到瞩目，之后也出演《意外发现的一天》展现精湛演技，目前也在拍摄《雪滴花》，是否会出演《御史朝伊传》也备受关注。



（图：JTBC《Sky Castle》、MBC《意外发现的一天》）

而玉泽演日前也收到男主角的出演提案，目前正在讨论中。另外，《御史朝伊传》由《60天，指定幸存者》柳钟善导演执导，《训南正音》李载胤编剧执笔，选角结束后将投入拍摄，预计在下半年播出。



（图：tvN《文森佐》）



（封面图：IG@hye_yoon1110、tvN《文森佐》）

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