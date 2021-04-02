IU是美談製造機的原因找到了！媽媽的言傳身教太重要了♥

IU是美談製造機的原因找到了！媽媽的言傳身教太重要了♥

明星   2021年4月2日   星期五08:30   Tracy  

終於知道IU為什麼是美談製造機了，原來都是家裡人的言傳身教。


▲IG@dlwlrma

說起K-POP界國民精靈IU的美談實在太多了，而這一切其實都來源於家庭的潛移默化。 最近IU攜新曲回歸，關於她的舊聞再次被粉絲們關注到，其中一個就來自IU的母親。事情發生在2018年，IU在首爾奧林匹克公園舉辦了出道10周年的紀念演唱會，IU的媽媽為粉絲們送上了貼心的禮物，考慮到演唱會現場的椅子太涼，媽媽貼心地準備了12000個坐墊。


▲NATE CAFE@한류열풍사랑

IU媽媽的美談並未到此結束，2012年播出的《金承佑的乘風破浪》裡IU就曾十分自豪地說過媽媽的故事，「我媽不會用我的錢去還債，都是用自己掙的錢去還的，前不久剛剛還清。」雖然是母女，但IU媽媽希望自己能夠堂堂正正地面對女兒，哪怕IU在業界被稱為行走的印鈔機，賺錢能力超強大，媽媽也沒有任何要「吸血」女兒的想法。

▲KBS《金承佑的乘風破浪》

IU一直為身為媽媽的女兒而自豪，「我媽到現在還在為了實現開保育院的夢想而努力工作著，不想要接受我的幫助，從南大門的一家小小的飾品鋪子開始，現在是已經做到了批發規模，一點都不給我孝敬她的機會。 」父母是子女最好的教科書，得知IU媽媽美談的粉絲和網民們也紛紛為媽媽點讚。

「圖：twitter@@francesca_yb、NATE CAFE@한류열풍사랑(https://cafe.daum.net/hanryulove/KTAr/167320?q=아이유%20방석)、IG@dlwlrma、KBS《金承佑的乘風破浪》」

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