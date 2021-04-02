IU是美谈制造机的原因找到了！妈妈的言传身教太重要了♥

终於知道IU为什么是美谈制造机了，原来都是家里人的言传身教。



▲IG@dlwlrma

说起K-POP界国民精灵IU的美谈实在太多了，而这一切其实都来源於家庭的潜移默化。 最近IU携新曲回归，关於她的旧闻再次被粉丝们关注到，其中一个就来自IU的母亲。事情发生在2018年，IU在首尔奥林匹克公园举办了出道10周年的纪念演唱会，IU的妈妈为粉丝们送上了贴心的礼物，考虑到演唱会现场的椅子太凉，妈妈贴心地准备了12000个坐垫。



방석 징짱 오머님ㅠ 어머니 사랑해요

내 표ㅠ나 갈걸ㅜ플미 주고 구하기 싫다ㅠㅠ 하나만 구해주세요ㅠㅠ#IU #서토콘 #방석 ㅜㅜ

내자리에 누가 앉었으려나

방석 좀 하나 찾아 착불로..은혜 잊지 않것습니다..못 간것도 한인데 사람 살려주세요오ㅠ#아이유 #유애나 pic.twitter.com/wryEebCTmX — (뉴계정이사끝/정지)윤비/프란 (@francesca_yb) November 17, 2018



▲NATE CAFE@한류열풍사랑

IU妈妈的美谈并未到此结束，2012年播出的《金承佑的乘风破浪》里IU就曾十分自豪地说过妈妈的故事，「我妈不会用我的钱去还债，都是用自己挣的钱去还的，前不久刚刚还清。」虽然是母女，但IU妈妈希望自己能够堂堂正正地面对女儿，哪怕IU在业界被称为行走的印钞机，赚钱能力超强大，妈妈也没有任何要「吸血」女儿的想法。



▲KBS《金承佑的乘风破浪》

IU一直为身为妈妈的女儿而自豪，「我妈到现在还在为了实现开保育院的梦想而努力工作著，不想要接受我的帮助，从南大门的一家小小的饰品铺子开始，现在是已经做到了批发规模，一点都不给我孝敬她的机会。 」父母是子女最好的教科书，得知IU妈妈美谈的粉丝和网民们也纷纷为妈妈点赞。

「图：twitter@@francesca_yb、NATE CAFE@한류열풍사랑(https://cafe.daum.net/hanryulove/KTAr/167320?q=아이유%20방석)、IG@dlwlrma、KBS《金承佑的乘风破浪》」

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