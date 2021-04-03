長髮美男演員篇！為了作品決定不剪頭髮，反而完美消化髮型更有吸引力！

從李鐘奭、朴寶劍、柳俊烈到金宇彬，留起長髮後都更加有魅力了！

之前為大家整理過那些年留過長髮的偶像們，這次則是想為大家介紹留了長髮，也非常自己風格的演員們，無論是為了作品的呈現，或是自己生活日常，長髮的模樣，都讓人驚艷呢！

｜柳俊烈

首先是為了新作品電影《外星人》而留起長髮的柳俊烈，和以往的形象非常不同，長到及肩的頭髮，看起來更有神祕感，還拍攝了一系列的雜誌，也讓粉絲們更期待接下來的作品，會有怎樣的造型呢～

｜李鐘奭

每每放出長髮照，都美到讓人以為是女星的李鐘奭，不管是柔美的粉嫩顏色，或是黑白的帥氣畫報，總是能完美的消化，而隊伍之後就開始留起的頭髮，不愧是花美男的他能駕馭了。



(圖片來源：TW@BOGUMMY)

｜朴寶劍

從臉開始就是帥氣，不同於短髮時的感覺，長髮時的朴寶劍增添了幾分精緻感，雖然目前正在服兵役中，這樣的造型可能還要再等等，不過還是能夠期待一下，如此充滿魅力的髮型呢！

｜金宇彬

另外也是被稱為傳奇美貌的金宇彬，留起長髮的模樣讓人感受到不一樣的STYLE，身體逐漸康復的他，也都會再個人的IG分享越來越多的近照，讓人更期待他帶著新作品回歸了！

(封圖來源：IG@____kimwoobin、IG@jongsuk0206)

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