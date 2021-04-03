长发美男演员篇！为了作品决定不剪头发，反而完美消化发型更有吸引力！

从李钟奭、朴宝剑、柳俊烈到金宇彬，留起长发后都更加有魅力了！

之前为大家整理过那些年留过长发的偶像们，这次则是想为大家介绍留了长发，也非常自己风格的演员们，无论是为了作品的呈现，或是自己生活日常，长发的模样，都让人惊艳呢！

｜柳俊烈

首先是为了新作品电影《外星人》而留起长发的柳俊烈，和以往的形象非常不同，长到及肩的头发，看起来更有神秘感，还拍摄了一系列的杂志，也让粉丝们更期待接下来的作品，会有怎样的造型呢～

｜李钟奭

每每放出长发照，都美到让人以为是女星的李钟奭，不管是柔美的粉嫩颜色，或是黑白的帅气画报，总是能完美的消化，而队伍之后就开始留起的头发，不愧是花美男的他能驾驭了。



(图片来源：TW@BOGUMMY)

｜朴宝剑

从脸开始就是帅气，不同於短发时的感觉，长发时的朴宝剑增添了几分精致感，虽然目前正在服兵役中，这样的造型可能还要再等等，不过还是能够期待一下，如此充满魅力的发型呢！

｜金宇彬

另外也是被称为传奇美貌的金宇彬，留起长发的模样让人感受到不一样的STYLE，身体逐渐康复的他，也都会再个人的IG分享越来越多的近照，让人更期待他带著新作品回归了！

(封图来源：IG@____kimwoobin、IG@jongsuk0206)

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