【有片】SHINee Key「焦急」隔空喊話徐玄：離職後你怎麼都不聯繫我

從老東家離職，你還會聯繫前公司的同事嗎？

誰也沒想到SHINee Key就遇到了這個問題。 一段關於Key的影片在SNS上瘋狂傳播，Key坐在行駛的車中，對著鏡頭喊話：「徐玄啊，徐玄，你過得好嗎？ 怎麼你離職之後一次都沒聯絡過我。 」說話期間Key還故意瞪大了眼睛，表現出無法理解的樣子。 而背景音樂放的卻是少女時代的《再次重逢的世界》，Key還大聲跟唱，不知道是不是因為聽到前輩的歌曲，這才想到了徐玄。



서현아? 서현아! 잘 지내니? 이직했다고 한번도 연락도 없고! !!!! !! pic.twitter.com/WXgVeiMraD — 김기범의 끝난 군생활⁷ (@key_d_day) March 30, 2021

徐玄和Key同屬於SM娛樂，兩人是1991年出生的同齡人，但因為少女時代先出道，SHINee是師弟，因此兩人雖然同歲，但一開始兩人卻互相說敬語，Key在幾年前的某檔綜藝里還爆料「從練習生時期就認識了，到現在已有4年，但除了'你好'外，一句話也沒說過。 」定義兩人的關係「很尷尬」。



▲KBS《Star Golden Bell》

不過很快徐玄和Key就慢慢熟悉起來，後來Key還在個人IG上曬出過和徐玄的合影，這次在影片中隔空喊話徐玄也說的是非敬語，看來私下關係非常好呢。徐玄早前合約到期後離開了SM娛樂，轉投NAMOO ACTORS，而Key則一直留在老東家SM。



▲IG@bumkeyk

Key喊話徐玄的影片看得粉絲和網民們哈哈大笑，不少人留言調侃：「徐玄和Key之中應該有個人要主動聯繫一下」、「SM的同事情誼，我很歡迎」、「這兩位太好笑了，要說不熟吧，似乎私交很好，要說熟悉吧，感覺又不像」、「 Key你想笑死我嗎」等。

「圖：IG@bumkeyk、twitter@@key_d_day、KBS《Star Golden Bell》」

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