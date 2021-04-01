【有片】SHINee Key「焦急」隔空喊话徐玄：离职后你怎么都不联系我

从老东家离职，你还会联系前公司的同事吗？

谁也没想到SHINee Key就遇到了这个问题。 一段关於Key的影片在SNS上疯狂传播，Key坐在行驶的车中，对著镜头喊话：「徐玄啊，徐玄，你过得好吗？ 怎么你离职之后一次都没联络过我。 」说话期间Key还故意瞪大了眼睛，表现出无法理解的样子。 而背景音乐放的却是少女时代的《再次重逢的世界》，Key还大声跟唱，不知道是不是因为听到前辈的歌曲，这才想到了徐玄。



서현아? 서현아! 잘 지내니? 이직했다고 한번도 연락도 없고! !!!! !! pic.twitter.com/WXgVeiMraD — 김기범의 끝난 군생활⁷ (@key_d_day) March 30, 2021

徐玄和Key同属於SM娱乐，两人是1991年出生的同龄人，但因为少女时代先出道，SHINee是师弟，因此两人虽然同岁，但一开始两人却互相说敬语，Key在几年前的某档综艺里还爆料「从练习生时期就认识了，到现在已有4年，但除了'你好'外，一句话也没说过。 」定义两人的关系「很尴尬」。



▲KBS《Star Golden Bell》

不过很快徐玄和Key就慢慢熟悉起来，后来Key还在个人IG上晒出过和徐玄的合影，这次在影片中隔空喊话徐玄也说的是非敬语，看来私下关系非常好呢。徐玄早前合约到期后离开了SM娱乐，转投NAMOO ACTORS，而Key则一直留在老东家SM。



▲IG@bumkeyk

Key喊话徐玄的影片看得粉丝和网民们哈哈大笑，不少人留言调侃：「徐玄和Key之中应该有个人要主动联系一下」、「SM的同事情谊，我很欢迎」、「这两位太好笑了，要说不熟吧，似乎私交很好，要说熟悉吧，感觉又不像」、「 Key你想笑死我吗」等。

「图：IG@bumkeyk、twitter@@key_d_day、KBS《Star Golden Bell》」

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