BTS JIMIN&JIN坐車飆唱七首歌展「吃CD歌唱實力」，大哥居然不知道弟弟的solo曲！XD

快來鑑賞一下 BTS 防彈少年團主唱line的歌唱實力，最樸實無華的裝備下（一台手機直接收音），甜美又驚人的接唱大賽？（JIN 回家是不是跪算盤了）
BTS 防彈少年團一向特別喜歡在成員專屬的推特上，發佈照片或影片與粉絲們互動，而在前天傍晚時，忽然連續上傳了7首歌曲，內容是在坐車的路上，JIMIN 直接用手機錄製的小影片。
JIMIN 率先唱出一句歌詞，再轉向坐在一旁的大哥 JIN 由他接著唱，兩人未經修飾、最真實的歌聲也直接曝光，粉絲們也跟著享了耳福。
▼《Dynamite》每一首都有種小夜曲的感覺，溫柔又甜蜜的歌聲。
1.Dynamite#JIMIN#찜n진 pic.twitter.com/TCy7fCUVtX— 방탄소년단 (@BTS_twt) March 28, 2021
▼《Blue & grey》
2. Blue & grey#JIMIN#찜n진 pic.twitter.com/JG0AnPjoLG— 방탄소년단 (@BTS_twt) March 28, 2021
▼《Moon》JIMIN 興致漸漸上頭。
3. Moon#JIMIN#찜n진 pic.twitter.com/QNFQAKVi3M— 방탄소년단 (@BTS_twt) March 28, 2021
▼《잠시》（暫時）
4. 잠시#JIMIN#찜n진 pic.twitter.com/BSNe2VmEmE— 방탄소년단 (@BTS_twt) March 28, 2021
▼《Filter》JIN 真心慌張，是 JIMIN 的 solo 曲啊：「你不知道歌詞吧？XD」
5. Filter#JIMIN#찜n진 pic.twitter.com/Ssv66lIwfa— 방탄소년단 (@BTS_twt) March 28, 2021
▼《Life goes on》JIN 漸漸難以駕馭...
6. Life goes on#JIMIN#찜n진 pic.twitter.com/haNyOh46vF— 방탄소년단 (@BTS_twt) March 28, 2021
▼《병》（病）
7. 병— 방탄소년단 (@BTS_twt) March 28, 2021
집 도착 끝#JIMIN#찜n진 pic.twitter.com/pm9q7GtMyl
Ｊ兄弟的互動，真是太可愛了啦～！
*圖：방탄소년단@BTS_twt
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