BTS JIMIN&JIN坐車飆唱七首歌展「吃CD歌唱實力」，大哥居然不知道弟弟的solo曲！XD

快來鑑賞一下 BTS 防彈少年團主唱line的歌唱實力，最樸實無華的裝備下（一台手機直接收音），甜美又驚人的接唱大賽？（JIN 回家是不是跪算盤了）

BTS 防彈少年團一向特別喜歡在成員專屬的推特上，發佈照片或影片與粉絲們互動，而在前天傍晚時，忽然連續上傳了7首歌曲，內容是在坐車的路上，JIMIN 直接用手機錄製的小影片。

JIMIN 率先唱出一句歌詞，再轉向坐在一旁的大哥 JIN 由他接著唱，兩人未經修飾、最真實的歌聲也直接曝光，粉絲們也跟著享了耳福。



▼《Dynamite》每一首都有種小夜曲的感覺，溫柔又甜蜜的歌聲。

▼《Blue & grey》

▼《Moon》JIMIN 興致漸漸上頭。

▼《잠시》（暫時）

▼《Filter》JIN 真心慌張，是 JIMIN 的 solo 曲啊：「你不知道歌詞吧？XD」

▼《Life goes on》JIN 漸漸難以駕馭...

▼《병》（病）

Ｊ兄弟的互動，真是太可愛了啦～！

*圖：방탄소년단@BTS_twt

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