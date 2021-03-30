BTS JIMIN&JIN坐车飙唱七首歌展「吃CD歌唱实力」，大哥居然不知道弟弟的solo曲！XD

快来鉴赏一下 BTS 防弹少年团主唱line的歌唱实力，最朴实无华的装备下（一台手机直接收音），甜美又惊人的接唱大赛？（JIN 回家是不是跪算盘了）
BTS 防弹少年团一向特别喜欢在成员专属的推特上，发布照片或影片与粉丝们互动，而在前天傍晚时，忽然连续上传了7首歌曲，内容是在坐车的路上，JIMIN 直接用手机录制的小影片。
JIMIN 率先唱出一句歌词，再转向坐在一旁的大哥 JIN 由他接著唱，两人未经修饰、最真实的歌声也直接曝光，粉丝们也跟著享了耳福。
▼《Dynamite》每一首都有种小夜曲的感觉，温柔又甜蜜的歌声。
1.Dynamite#JIMIN#찜n진 pic.twitter.com/TCy7fCUVtX— 방탄소년단 (@BTS_twt) March 28, 2021
▼《Blue & grey》
2. Blue & grey#JIMIN#찜n진 pic.twitter.com/JG0AnPjoLG— 방탄소년단 (@BTS_twt) March 28, 2021
▼《Moon》JIMIN 兴致渐渐上头。
3. Moon#JIMIN#찜n진 pic.twitter.com/QNFQAKVi3M— 방탄소년단 (@BTS_twt) March 28, 2021
▼《잠시》（暂时）
4. 잠시#JIMIN#찜n진 pic.twitter.com/BSNe2VmEmE— 방탄소년단 (@BTS_twt) March 28, 2021
▼《Filter》JIN 真心慌张，是 JIMIN 的 solo 曲啊：「你不知道歌词吧？XD」
5. Filter#JIMIN#찜n진 pic.twitter.com/Ssv66lIwfa— 방탄소년단 (@BTS_twt) March 28, 2021
▼《Life goes on》JIN 渐渐难以驾驭...
6. Life goes on#JIMIN#찜n진 pic.twitter.com/haNyOh46vF— 방탄소년단 (@BTS_twt) March 28, 2021
▼《병》（病）
7. 병— 방탄소년단 (@BTS_twt) March 28, 2021
집 도착 끝#JIMIN#찜n진 pic.twitter.com/pm9q7GtMyl
Ｊ兄弟的互动，真是太可爱了啦～！
*图：방탄소년단@BTS_twt
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