BTS JIMIN&JIN坐车飙唱七首歌展「吃CD歌唱实力」，大哥居然不知道弟弟的solo曲！XD

快来鉴赏一下 BTS 防弹少年团主唱line的歌唱实力，最朴实无华的装备下（一台手机直接收音），甜美又惊人的接唱大赛？（JIN 回家是不是跪算盘了）

BTS 防弹少年团一向特别喜欢在成员专属的推特上，发布照片或影片与粉丝们互动，而在前天傍晚时，忽然连续上传了7首歌曲，内容是在坐车的路上，JIMIN 直接用手机录制的小影片。

JIMIN 率先唱出一句歌词，再转向坐在一旁的大哥 JIN 由他接著唱，两人未经修饰、最真实的歌声也直接曝光，粉丝们也跟著享了耳福。



▼《Dynamite》每一首都有种小夜曲的感觉，温柔又甜蜜的歌声。

▼《Blue & grey》

▼《Moon》JIMIN 兴致渐渐上头。

▼《잠시》（暂时）

▼《Filter》JIN 真心慌张，是 JIMIN 的 solo 曲啊：「你不知道歌词吧？XD」

▼《Life goes on》JIN 渐渐难以驾驭...

▼《병》（病）

Ｊ兄弟的互动，真是太可爱了啦～！

*图：방탄소년단@BTS_twt

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