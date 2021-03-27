《Running Man》寶弼PD失言喊「6名笨蛋」，結果池錫辰答題威力全開根本天才

寶弼PD很有戲啊～王鼻子真的讓人刮目相看，製作組也意想不到！

《Running Man》最新EP.547（03-21期）為劉大賞（劉在錫）與金大賞（金鍾國）對決，果不其然有劉在錫擅長的答題環節，但過程卻出乎意料。

首先崔寶弼PD在講解規則時不小心失言：「比起6名笨蛋……唉唷！比起很多名笨蛋……」讓劉大賞隊一聽就覺得不對，群起抗議XD 沒想到就是寶弼PD口中的這6名笨蛋勢如破竹拿下這一關！



6名笨蛋其實藏著一位天才，池錫辰連續破解移動火柴成立公式題目、移動硬幣題目、一筆完成連線題目（可惜被金鍾國撿到），而倒水題目由金大賞金鍾國拿下，劉大賞與金大賞戰成2:2平手。池錫辰的表現讓大家嘖嘖稱奇，叫他「亞洲大學哥」、「晚成天才」（大器晚成的天才）、「英才」。



最後一題轉手題目，池錫辰再次發揮超強反應力，甚至創造了製作單位沒想過的解答，成功帶領笨蛋們拿下勝利！玩全證實了寶弼PD本來的引言：「比起很多名笨蛋，更需要一名天才的任務。」池錫辰得意地向製作組說：「坦白說你們嚇到了吧？我們表現得太好了。」製作組本來準備了提示給大家，但完全沒有用到呢！



這段SBS官方YouTube剪輯影片截至昨26日吸引了400多則留言，不少人說自己被PD的失言笑死：「聽到6名傻瓜自己也畏縮了哈哈哈……PD也很會做綜藝」、「名目張膽嘲笑6名笨蛋」，還有人覺得解答後全昭旻、梁世燦與李光洙仍一知半解很好笑，不過更多人稱讚池錫辰：「池錫辰以往都被低估，跑了11年終於發光」、「光看池錫辰的TikTok就覺得很有創意」，甚至還有幾位同為亞洲大學出身的網友感到與有榮焉。

▼剪輯影片〈亞洲大學錫辰哥，晚成的天才〉



▼池錫辰解開了公式題，結果全昭旻、梁世燦與李光洙還是沒弄懂



《Running Man》EP.547完整中字節目台灣可於friDay影音或愛奇藝收看。

（圖：《Running Man》@friDay影音）

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