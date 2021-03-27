《Running Man》宝弼PD失言喊「6名笨蛋」，结果池锡辰答题威力全开根本天才

宝弼PD很有戏啊～王鼻子真的让人刮目相看，制作组也意想不到！

《Running Man》最新EP.547（03-21期）为刘大赏（刘在锡）与金大赏（金钟国）对决，果不其然有刘在锡擅长的答题环节，但过程却出乎意料。

首先崔宝弼PD在讲解规则时不小心失言：「比起6名笨蛋……唉唷！比起很多名笨蛋……」让刘大赏队一听就觉得不对，群起抗议XD 没想到就是宝弼PD口中的这6名笨蛋势如破竹拿下这一关！



6名笨蛋其实藏著一位天才，池锡辰连续破解移动火柴成立公式题目、移动硬币题目、一笔完成连线题目（可惜被金钟国捡到），而倒水题目由金大赏金钟国拿下，刘大赏与金大赏战成2:2平手。池锡辰的表现让大家啧啧称奇，叫他「亚洲大学哥」、「晚成天才」（大器晚成的天才）、「英才」。



最后一题转手题目，池锡辰再次发挥超强反应力，甚至创造了制作单位没想过的解答，成功带领笨蛋们拿下胜利！玩全证实了宝弼PD本来的引言：「比起很多名笨蛋，更需要一名天才的任务。」池锡辰得意地向制作组说：「坦白说你们吓到了吧？我们表现得太好了。」制作组本来准备了提示给大家，但完全没有用到呢！



这段SBS官方YouTube剪辑影片截至昨26日吸引了400多则留言，不少人说自己被PD的失言笑死：「听到6名傻瓜自己也畏缩了哈哈哈……PD也很会做综艺」、「名目张胆嘲笑6名笨蛋」，还有人觉得解答后全昭旻、梁世灿与李光洙仍一知半解很好笑，不过更多人称赞池锡辰：「池锡辰以往都被低估，跑了11年终於发光」、「光看池锡辰的TikTok就觉得很有创意」，甚至还有几位同为亚洲大学出身的网友感到与有荣焉。

▼剪辑影片〈亚洲大学锡辰哥，晚成的天才〉



▼池锡辰解开了公式题，结果全昭旻、梁世灿与李光洙还是没弄懂



《Running Man》EP.547完整中字节目台湾可於friDay影音或爱奇艺收看。

（图：《Running Man》@friDay影音）

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