新劇《心驚膽戰的同居》預告公開：惠利膽子超大，拿九尾狐張基龍的尾巴保暖！

999歲的男九尾狐（張基龍）跟母胎單身的平凡女大學生（惠利）同居，評分超高的人氣漫改劇登場，希望又是一個成功的例子！（編劇導演陣容也很堅強!!!）

tvN 公開了張基龍和惠利主演的全新漫改劇《心驚膽戰的同居》首支預告，這部劇由《很便宜，千里馬超市》白承龍導演執導，《金秘書為何那樣》崔寶林和白善宇作家執筆，製作團隊非常堅強。



《心驚膽戰的同居》講述999歲的男九尾狐（張基龍 飾）跟母胎單身的平凡女大學生（惠利 飾），在意外同居後所展開的奇幻愛情喜劇。



▼預告中，感到寒冷的惠利大膽拉起張基龍的尾巴取暖，張基龍雖然傻眼卻也沒有制止她，究竟兩人的同居生活會多麼有趣呢～？



▼張基龍飾演的「申禹如」是一隻999歲的九尾狐，不僅外形俊美，而且有九百多年積累的驚人智慧，個性認真、嚴格、威嚴，為了變成人類，一直在為狐珠收集人類精氣。



▼惠利飾演的「李潭」是一個平凡的大學生，講話風格充滿事實暴擊，而且有透徹的自我客觀化能力和果斷的拒絕力，所以一直過著和戀愛相距甚遠的母胎單身生活。



《心驚膽戰的同居》預計在5月份首播。



*封面圖：tvN DRAMA@youtube、official／內文圖：iQIYI@official

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