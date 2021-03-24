新剧《心惊胆战的同居》预告公开：惠利胆子超大，拿九尾狐张基龙的尾巴保暖！

999岁的男九尾狐（张基龙）跟母胎单身的平凡女大学生（惠利）同居，评分超高的人气漫改剧登场，希望又是一个成功的例子！（编剧导演阵容也很坚强!!!）

tvN 公开了张基龙和惠利主演的全新漫改剧《心惊胆战的同居》首支预告，这部剧由《很便宜，千里马超市》白承龙导演执导，《金秘书为何那样》崔宝林和白善宇作家执笔，制作团队非常坚强。



《心惊胆战的同居》讲述999岁的男九尾狐（张基龙 饰）跟母胎单身的平凡女大学生（惠利 饰），在意外同居后所展开的奇幻爱情喜剧。



▼预告中，感到寒冷的惠利大胆拉起张基龙的尾巴取暖，张基龙虽然傻眼却也没有制止她，究竟两人的同居生活会多么有趣呢～？



▼张基龙饰演的「申禹如」是一只999岁的九尾狐，不仅外形俊美，而且有九百多年积累的惊人智慧，个性认真、严格、威严，为了变成人类，一直在为狐珠收集人类精气。



▼惠利饰演的「李潭」是一个平凡的大学生，讲话风格充满事实暴击，而且有透彻的自我客观化能力和果断的拒绝力，所以一直过著和恋爱相距甚远的母胎单身生活。



《心惊胆战的同居》预计在5月份首播。



*封面图：tvN DRAMA@youtube、official／内文图：iQIYI@official

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