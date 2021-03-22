SHINee珉豪探班Super Junior！一個人獨佔9名哥哥的懷抱，果然是被SJ養大的孩子！

攜常規十輯《The Renaissance》重磅回歸的Super Junior正式展開了宣傳活動。

從《M！Countdown》到《人氣歌謠》，許久未站在舞台上的成員們依舊光芒四射，愛豆實力不容小覷。 台上帥氣的歐巴們，台下就像一群大男孩，遇到師弟珉豪就畫風突變了。



《人氣歌謠》錄製當天，師弟SHINee的珉豪前來探班給哥哥們應援。 大家都知道SM娛樂的家族愛，東方神起、Super Junior和SHINee的關係非常好，三家的粉絲很早之間就戲言，紅媽藍爸閃兒子或者紅爸藍媽閃兒子，雖然觀點存在爭議，但是都證明了他們間的感情，師兄看到師弟自然寵的不得了，別人家拍認證照都是乖乖站著，珉豪的待遇就不一樣了，想要獨佔9個哥哥的懷抱，站著不行，就躺著，被師哥們牢牢托住 。



看到照片的粉絲們也紛紛留言稱：「果然SHINee是被SJ背著長大的孩子」、「哈哈哈哈，感覺珉豪是被應援的是那個」、「怎麼抱得那麼輕鬆，每個人的表情都很平和」、「我把紅髮藝聲看成了宋旻浩，哈哈哈哈」等。

「圖：twitter@SJofficial」

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