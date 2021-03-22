SHINee珉豪探班Super Junior！一个人独占9名哥哥的怀抱，果然是被SJ养大的孩子！

携常规十辑《The Renaissance》重磅回归的Super Junior正式展开了宣传活动。

从《M！Countdown》到《人气歌谣》，许久未站在舞台上的成员们依旧光芒四射，爱豆实力不容小觑。 台上帅气的欧巴们，台下就像一群大男孩，遇到师弟珉豪就画风突变了。



《人气歌谣》录制当天，师弟SHINee的珉豪前来探班给哥哥们应援。 大家都知道SM娱乐的家族爱，东方神起、Super Junior和SHINee的关系非常好，三家的粉丝很早之间就戏言，红妈蓝爸闪儿子或者红爸蓝妈闪儿子，虽然观点存在争议，但是都证明了他们间的感情，师兄看到师弟自然宠的不得了，别人家拍认证照都是乖乖站著，珉豪的待遇就不一样了，想要独占9个哥哥的怀抱，站著不行，就躺著，被师哥们牢牢托住 。



看到照片的粉丝们也纷纷留言称：「果然SHINee是被SJ背著长大的孩子」、「哈哈哈哈，感觉珉豪是被应援的是那个」、「怎么抱得那么轻松，每个人的表情都很平和」、「我把红发艺声看成了宋旻浩，哈哈哈哈」等。

「图：twitter@SJofficial」

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