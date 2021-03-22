徐玄&李濬榮合作人氣漫改電影《解禁男女》，大玩調教系列的愛情喜劇！

小編超愛這部網路漫畫《解禁男女》啊！！！這個組合我也很喜歡，徐玄&李濬榮 新CP fighting。（徐玄非常適合當主人XD，李濬榮這個僕人也有點帥）

最新消息，Netflix 將推出19禁SM題材的愛情喜劇電影《解禁男女》（모럴 센스／Moral Sense），同時也確定由少女時代的徐玄與李濬榮領銜主演。

《解禁男女》改編自同名網路漫畫，講述擁有SM性取向的男主鄭智厚，某天因失誤把裝了SM用品的快遞寄到公司來，女主鄭智友誤收了快遞，發現男主的特殊喜好，進而展開了一段浪漫愛情的喜劇故事。



*圖：모럴 센스@official

▼徐玄飾演27歲的公司職員「鄭智友」，總是面無表情看起來很高冷，因誤收了男主的快遞，卻也不排斥他的取向，覺得「他不怎麼壞」，讓男主非常感動，之後在男主的拜託下，成為了3個月的「臨時主人」。



*圖：Namoo Actors@official

▼李濬榮飾演31歲的公司代理人「鄭智厚」，擁有特殊的性取向，外表看起來斯文穩重，其實內心很脆弱，當女主發現他取向後，不僅沒有取笑還表示理解，他相當感動，大膽向她提出「請成為我的主人吧」的請求，兩人因此締結了3個月的「臨時主僕關係」。



*圖：tvN Drama@official

電影將由《按讚情人》、《六年之癢》的朴賢真導演執導，以愉快搞笑的喜劇方式呈現，預計在 Netflix 平台播出。

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