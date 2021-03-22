徐玄&李浚荣合作人气漫改电影《解禁男女》，大玩调教系列的爱情喜剧！

小编超爱这部网路漫画《解禁男女》啊！！！这个组合我也很喜欢，徐玄&李浚荣 新CP fighting。（徐玄非常适合当主人XD，李浚荣这个仆人也有点帅）

最新消息，Netflix 将推出19禁SM题材的爱情喜剧电影《解禁男女》（모럴 센스／Moral Sense），同时也确定由少女时代的徐玄与李浚荣领衔主演。

《解禁男女》改编自同名网路漫画，讲述拥有SM性取向的男主郑智厚，某天因失误把装了SM用品的快递寄到公司来，女主郑智友误收了快递，发现男主的特殊喜好，进而展开了一段浪漫爱情的喜剧故事。



*图：모럴 센스@official

▼徐玄饰演27岁的公司职员「郑智友」，总是面无表情看起来很高冷，因误收了男主的快递，却也不排斥他的取向，觉得「他不怎么坏」，让男主非常感动，之后在男主的拜托下，成为了3个月的「临时主人」。



*图：Namoo Actors@official

▼李浚荣饰演31岁的公司代理人「郑智厚」，拥有特殊的性取向，外表看起来斯文稳重，其实内心很脆弱，当女主发现他取向后，不仅没有取笑还表示理解，他相当感动，大胆向她提出「请成为我的主人吧」的请求，两人因此缔结了3个月的「临时主仆关系」。



*图：tvN Drama@official

电影将由《按赞情人》、《六年之痒》的朴贤真导演执导，以愉快搞笑的喜剧方式呈现，预计在 Netflix 平台播出。

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