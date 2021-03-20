四年前韓劇《她愛上了我的謊》裡，人氣男「宋江&張基龍」戲中還只是待發光的小配角

兩位都已成為戲約不斷的「男一號」人選了，絕對不能小看配角的魅力和實力啊！！！大家有看過這部劇嗎？裡面的音樂是真的都非常好聽！

熱門韓劇《她愛上了我的謊》在四年前的今天（3月20日）開播，改編自日本人氣同名漫畫，其中融入音樂、青春追夢的浪漫愛情元素，也成功為這部作品打造出獨特的風格。



當時這部劇是由李玹雨和朴秀英（Red Velvet成員Joy）攜手主演，是一場天才男作曲家遇上擁有好歌喉、活力女高中生的浪漫愛情故事，兩人相當登對可愛，整齣劇畫風也夢幻唯美。



*圖源：tvN Drama@official

當時的「宋江」飾演 Joy 的高中同學－白鎮宇，共組成樂團一起追夢，是非常要好的朋友，劇中單戀著 Joy。



*圖源：Namoo Actors@official

在大眾眼中就是個非常帥氣的小鮮肉，出道作品雖然是配角，卻也是很重要的角色，沒想到短短四年就成為了如此大勢的人氣演員，果然是一塊寶石啊。



*圖源：tvN Drama@official

而「張基龍」則飾演曾和李玹雨同團的鼓手成員－池仁浩，雖然他不是樂團的主要角色，卻是穩定團隊的重心人物，當年大家在追劇的時候，也萬萬沒想到張基龍能有今天的成績。



*圖源：tvN Drama@播出截圖

之後，就遇到了改變他人生的作品《Go Back夫婦》，劇中飾演的南吉學長，高富帥又體貼溫柔，根本就是萬人迷～。



*圖源：KBS Drama@official

總之，韓劇裡一定會有許多未發光發熱的寶石，但這齣劇同時有兩顆，真的是太驚人啦～！

*封面圖源：Namoo Actors、YG娛樂、tvN Drama@official、播出截圖

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