四年前韩剧《她爱上了我的谎》里，人气男「宋江&张基龙」戏中还只是待发光的小配角

两位都已成为戏约不断的「男一号」人选了，绝对不能小看配角的魅力和实力啊！！！大家有看过这部剧吗？里面的音乐是真的都非常好听！

热门韩剧《她爱上了我的谎》在四年前的今天（3月20日）开播，改编自日本人气同名漫画，其中融入音乐、青春追梦的浪漫爱情元素，也成功为这部作品打造出独特的风格。



当时这部剧是由李玹雨和朴秀英（Red Velvet成员Joy）携手主演，是一场天才男作曲家遇上拥有好歌喉、活力女高中生的浪漫爱情故事，两人相当登对可爱，整出剧画风也梦幻唯美。



*图源：tvN Drama@official

当时的「宋江」饰演 Joy 的高中同学－白镇宇，共组成乐团一起追梦，是非常要好的朋友，剧中单恋著 Joy。



*图源：Namoo Actors@official

在大众眼中就是个非常帅气的小鲜肉，出道作品虽然是配角，却也是很重要的角色，没想到短短四年就成为了如此大势的人气演员，果然是一块宝石啊。



*图源：tvN Drama@official

而「张基龙」则饰演曾和李玹雨同团的鼓手成员－池仁浩，虽然他不是乐团的主要角色，却是稳定团队的重心人物，当年大家在追剧的时候，也万万没想到张基龙能有今天的成绩。



*图源：tvN Drama@播出截图

之后，就遇到了改变他人生的作品《Go Back夫妇》，剧中饰演的南吉学长，高富帅又体贴温柔，根本就是万人迷～。



*图源：KBS Drama@official

总之，韩剧里一定会有许多未发光发热的宝石，但这出剧同时有两颗，真的是太惊人啦～！

*封面图源：Namoo Actors、YG娱乐、tvN Drama@official、播出截图

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