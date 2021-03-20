Super Junior 东海的小卡是...和妈妈的自拍照！粉丝：「我一定要拿到这张婆婆卡」

相信不少粉丝购买专辑的目的之一就是想要收集小卡吧！

近日，有位E.L.F（Super Junior粉丝名）在推特分享：「我一看到就笑死ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ和妈妈一起拍的小卡ㅋㅋㅋㅋㅎㅋㅎㅋ太好笑了ㅋㅋㅋㅋ笑出眼泪了。」原来...东海在这次的专辑中，其中一款小卡是和妈妈的自拍照 XD

아시발 나보자마자 2ㅗㄴ나려웃ㅇ므 오빸ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ어머니랑 포카릍ㅋㅋㅋㅎㅋㅎㅋ콬카컄커ㅠ오ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ아시바ㅠㅠㅠㅠ너무웃겨ㅠㅠㅠㅠㅠ아ㅏ아아ㅏ아ㅜㅜㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ눈물남 pic.twitter.com/1Nr0xRKLjZ — 이수만 (@sumanleesssibal) March 18, 2021

这也网路上引发讨论，网友＆粉丝都表示：「这简直是God概念」、「摸呀」、「和婆婆一起，我老公真是的」、「欧爸我还没做好准备，我还有点怕生」、「我一定要抽到这张婆婆卡」、「因为是自己的厂牌，所以自己审查吗」、「怎么这么有趣」、「祝福大家都抽到这张卡」、等等。



（图：IG@leedonghae）

在16日发行正规10辑《The Renaissance》的Super Junior，最近的宣传行程满档，成员们也上许多综艺节目宣传。全员出演的《全知干预视角》也将在今晚（20日）播出另一集，期待播出啊！



（图：推特＠SJofficial）



（封面图：推特＠SJofficial、推特＠sumanleesssibal）

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