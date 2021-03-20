全是女神級人物！國民燒酒初飲初樂歷屆的形象代言人，秀智一當就是連續四年～

從演員到歌手，最受歡迎的女神都曾當過代言人呢！

大家都知道韓國燒酒廣告的代言人，一直都是人氣知名度的指標，而且幾乎所有大勢藝人也都代言過，而國民的燒酒品牌「初飲初樂」的歷屆代言人，也幾乎都是女神級的藝人啊！

在韓國國內與海外都非常受到歡迎的BLACKPINK Jennie就是現在最新的代言人，創下一開YouTube頻道訂閱人數就破百萬的紀錄，如此高人氣的地位，當然也是「初飲初樂」最美的形象代言人啦～

而上一位代言人則是一口氣代言四年之久的秀智，也是「初飲初樂」最長壽的代言人之一，本身國民初戀的形象深植人心，非常親切又溫柔的形象，讓她成為受歡迎的模特！



(圖片來源：처음처럼官方)

從2014年到16年的代言人則是演員申敏兒，而13到14年的則是首次由兩位男女演員趙寅成以及高俊熙共同代言，另外12到13年則是由當時最性感火辣的女歌手，孝琳、具荷拉、泫雅一起成為代言組合，以及09年以《我們結婚了》受到歡迎的U-IE。



(圖片來源：처음처럼官方)

另外歷代代言人也很長壽的模特就是李孝利，07年到12年陸陸續續都有接到代言，更是讓「初飲初樂」市占率大幅提升的4%左右，而具惠善其實也曾短暫的在07年代言六個月，而李英雅那時充滿純淨又性感的雙重魅力，更是讓她成為第一代模特。



(圖片來源：처음처럼官方)

(封圖來源：IG@firstsoju)

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