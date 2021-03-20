全是女神级人物！国民烧酒初饮初乐历届的形象代言人，秀智一当就是连续四年～

从演员到歌手，最受欢迎的女神都曾当过代言人呢！

大家都知道韩国烧酒广告的代言人，一直都是人气知名度的指标，而且几乎所有大势艺人也都代言过，而国民的烧酒品牌「初饮初乐」的历届代言人，也几乎都是女神级的艺人啊！

在韩国国内与海外都非常受到欢迎的BLACKPINK Jennie就是现在最新的代言人，创下一开YouTube频道订阅人数就破百万的纪录，如此高人气的地位，当然也是「初饮初乐」最美的形象代言人啦～

而上一位代言人则是一口气代言四年之久的秀智，也是「初饮初乐」最长寿的代言人之一，本身国民初恋的形象深植人心，非常亲切又温柔的形象，让她成为受欢迎的模特！



(图片来源：처음처럼官方)

从2014年到16年的代言人则是演员申敏儿，而13到14年的则是首次由两位男女演员赵寅成以及高俊熙共同代言，另外12到13年则是由当时最性感火辣的女歌手，孝琳、具荷拉、泫雅一起成为代言组合，以及09年以《我们结婚了》受到欢迎的U-IE。



(图片来源：처음처럼官方)

另外历代代言人也很长寿的模特就是李孝利，07年到12年陆陆续续都有接到代言，更是让「初饮初乐」市占率大幅提升的4%左右，而具惠善其实也曾短暂的在07年代言六个月，而李英雅那时充满纯净又性感的双重魅力，更是让她成为第一代模特。



(图片来源：처음처럼官方)

(封图来源：IG@firstsoju)

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