Super Junior 重現15年前的經典歌曲《U》！Ending妖精金希澈：瞳孔地震＋忍不住要笑場

Super Junior 昨日（16日）發行正規10輯《The Renaissance》，在回歸秀上，他們也帶來多首歌曲的舞台。



（圖：推特＠SJofficial）

像是這次的主打歌《House Party》，收錄曲《More Days with You》、《Burn The Floor》。此外，成員們還複製15年前打歌造型，演唱2006年發行的《U》，相信這首是很多人KPOP初心入坑曲吧？



（圖：YouTube＠Mnet K-POP）

有一段時間沒有參與Super Junior官方舞台的金希澈，這次也和成員們一起站上舞台，看到他出場真的好感動。演唱《U》時，他重現當年的長髮造型＋搭配手持扇子，到了Ending鏡頭時，瞳孔地震和微微顫抖的嘴角，他心裡OS應該是「我該看哪裡？怎麼還不結束」。



（圖：YouTube＠Mnet K-POP）

看到他們重現《U》舞台，網友們也紛紛留言：「哈哈哈哈！好可愛希大」、「只有粉絲老了呢」、「希澈心裡一定想著快把攝影機移開」、「這確定不是10年前嗎，都沒以變啊」、「真的好感動」、「歐爸們都是吃防腐劑長大的」、「時代的眼淚」等等。

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