Super Junior 重现15年前的经典歌曲《U》！Ending妖精金希澈：瞳孔地震＋忍不住要笑场

Super Junior 昨日（16日）发行正规10辑《The Renaissance》，在回归秀上，他们也带来多首歌曲的舞台。



（图：推特＠SJofficial）

像是这次的主打歌《House Party》，收录曲《More Days with You》、《Burn The Floor》。此外，成员们还复制15年前打歌造型，演唱2006年发行的《U》，相信这首是很多人KPOP初心入坑曲吧？



（图：YouTube＠Mnet K-POP）

有一段时间没有参与Super Junior官方舞台的金希澈，这次也和成员们一起站上舞台，看到他出场真的好感动。演唱《U》时，他重现当年的长发造型＋搭配手持扇子，到了Ending镜头时，瞳孔地震和微微颤抖的嘴角，他心里OS应该是「我该看哪里？怎么还不结束」。



（图：YouTube＠Mnet K-POP）

看到他们重现《U》舞台，网友们也纷纷留言：「哈哈哈哈！好可爱希大」、「只有粉丝老了呢」、「希澈心里一定想著快把摄影机移开」、「这确定不是10年前吗，都没以变啊」、「真的好感动」、「欧爸们都是吃防腐剂长大的」、「时代的眼泪」等等。

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