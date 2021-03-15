《Running Man》朴成勋被爆料比池锡辰还弱、不爱运动，兴趣是躺著不动

《Running Man》朴成勋被爆料比池锡辰还弱、不爱运动，兴趣是躺著不动

综艺   2021年3月15日   星期一12:38   MiJimin   8

原本真的不知道朴成勋是极弱体质，现在忽然觉得他好亲切喔～！而且他的兴趣跟我一样～～～。XDDD

SBS 热门综艺节目《Running Man》迎来了新剧《朝鲜驱魔师》的四位主演，张东润、朴成勋、金桐俊、琴世禄等人，在一开头访问嘉宾时，全昭旻发表了曾和朴成勋合作后的感想。

两人曾经一起出演过独幕剧《我的黑历史误答笔记》，关系不错，全昭旻说到：「成勋哥虽然看起来很帅，但其实…很虚弱。XD」还补充：「如果跟锡辰哥对决，锡辰哥可能会赢。」池锡辰可是RM公认的弱男子啊～。

而且，朴成勋表示自己平常完全不运动，还露出一脸厌恶的表情，平时的兴趣就是「躺著」。

池锡辰好奇的抓了一下他的手臂，感想就是摸起来软软的，像麻糬一样。

▼全昭旻爆料朴成勋其实很弱～：

节目后期的追击战中，当朴成勋变成大家攻击的目标时，他卖力的逃跑，到了只剩自己的空间时，默默地靠墙坐下，感叹真的好累：「本来想说拍完《Running Man》要休息两天，看来得休息三天了。」真的是太好笑了。XDDDD

▼坐下休息，无奈喊累的朴成勋：

（图源：friDay影音《Running Man》／런닝맨@IG）

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留言/评论
  • 真的太好笑 超弱體
    8小时前
  • 他演「精神病患者日記」超帥的啊～
    8小时前
  • Zi Yu Hew psychopath 比石镇弱🤣
    7小时前
  • 太好笑了这集😂😂
    8小时前
  • 我的愛好是躺著不動，發呆！
    10小时前
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