天生互補！面相來看意外有夫妻相的螢幕CP，能夠展現出夢幻般的好默契！

有時候面相越不一樣，互相搭配在一起反而會有意外的火花呢～

│李準基X文彩元

在電視劇《惡之花》中，一位是懷疑枕邊人是連壞殺人魔的警察妻子，一位是看似平凡卻藏著許多祕密的丈夫，而現實中兩人正好是狡猾的狐狸相與可愛的松鼠相，如此剛好的巧合，讓劇整體看起來更真實了！



(圖片來源：IG@actor_jg)

│朴寶劍X朴素丹

一起演出在愛情與青春夢想故事之間徘徊的電視劇《青春紀錄》，兩人剛好都是單眼皮和圓滑的下巴，雖然看起來相似，不過一個剛好是鹿相一個則是貓相，但是都有非常明亮的眼神，還有外強內柔的性格，所以意外的合適。



(圖片來源：IG@sodam_park_0908)

│朴敘俊X金智媛

朴敘俊與金智媛共同演出《三流之路》的CP，恐龍相遇上兔子相的兩人，雖然是第一次合作演戲，不過默契卻是相當的好，在當時獲得很高的人氣，更是經典的代表情侶呢～



(圖片來源：KBS《三流之路》劇照)

│李敏鎬X金高銀

在SBS電視劇《The King：永遠的君主》一起合作的李敏鎬與金高銀，則是虎相搭配狗相的組合，雖然各自擁有不同的魅力，但是標準的男性美遇上了柔順的女性美，剛好互補對方沒有的，展現最佳的默契。



(圖片來源：IG@actorleeminho)

(封圖來源：IG@sodam_park_0908、KBS《三流之路》劇照)

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