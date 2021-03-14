天生互补！面相来看意外有夫妻相的萤幕CP，能够展现出梦幻般的好默契！

有时候面相越不一样，互相搭配在一起反而会有意外的火花呢～

│李准基X文彩元

在电视剧《恶之花》中，一位是怀疑枕边人是连坏杀人魔的警察妻子，一位是看似平凡却藏著许多秘密的丈夫，而现实中两人正好是狡猾的狐狸相与可爱的松鼠相，如此刚好的巧合，让剧整体看起来更真实了！



(图片来源：IG@actor_jg)

│朴宝剑X朴素丹

一起演出在爱情与青春梦想故事之间徘徊的电视剧《青春纪录》，两人刚好都是单眼皮和圆滑的下巴，虽然看起来相似，不过一个刚好是鹿相一个则是猫相，但是都有非常明亮的眼神，还有外强内柔的性格，所以意外的合适。



(图片来源：IG@sodam_park_0908)

│朴叙俊X金智媛

朴叙俊与金智媛共同演出《三流之路》的CP，恐龙相遇上兔子相的两人，虽然是第一次合作演戏，不过默契却是相当的好，在当时获得很高的人气，更是经典的代表情侣呢～



(图片来源：KBS《三流之路》剧照)

│李敏镐X金高银

在SBS电视剧《The King：永远的君主》一起合作的李敏镐与金高银，则是虎相搭配狗相的组合，虽然各自拥有不同的魅力，但是标准的男性美遇上了柔顺的女性美，刚好互补对方没有的，展现最佳的默契。



(图片来源：IG@actorleeminho)

(封图来源：IG@sodam_park_0908、KBS《三流之路》剧照)

YuLing@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究