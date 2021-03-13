《擁抱太陽的月亮》的童星們都好好長大了！呂珍九、金所炫、陳智熙的劇正在播出中，金裕貞也在拍攝新劇！

由金秀賢、韓佳人、丁一宇等人主演的《擁抱太陽的月亮》，講述年輕王世子和喪失記憶成為巫女的世子嬪之間愛情故事，當年（2012年）播出收視高達42.2%，可以說是「國民電視劇」啊！



飾演主要角色小時候的童星們，相信演技也讓許多觀眾印象都很深刻，現在他們都好好長大了，一起來看看他們的近況吧！



▼呂珍九：飾演少年李暄，正在拍攝《怪物》（播至第7集），劇中他飾演各方面都完美，能力相當強的警察「韓洙元」。他與與申河均精湛的演技，加上緊張懸疑的氛圍，受到觀眾們的喜愛。



（圖：MBC《擁抱太陽的月亮》、JTBC《怪物》）

▼金裕貞：飾演少女許煙雨，確定與安孝燮、孔明搭擋歷史劇《紅天機》（預計秋天播出），講述進入景福宮的絕世美人女畫工紅天機，和失明但是可以讀懂天空和星座的觀象監河藍以及風流倜儻的安平大君之間的奇幻愛情古裝劇。她古裝真的好美啊～



（圖：MBC《擁抱太陽的月亮》、SBS《紅天機》）

▼金所炫：飾演少女尹寶鏡，正在拍攝古裝劇《月升之江》（播至第7集），劇中她還分飾兩角（平岡公主 / 延王后），還有騎馬、武劍等動作戲，演技備受肯定。（而之前拍攝好的《喜歡的話請響鈴》第二季已在12日於Netflix播出）



（圖：MBC《擁抱太陽的月亮》、KBS《月升之江》、Netflix《喜歡的話請響鈴》）

▼陳智熙：飾演少女旼花公主，正在拍攝《The Penthouse 2》（播至第7集），劇中她飾演「劉珍妮」，這角色第一季、第二季真的有不少變化，看到她跟大人們說出自己被欺負的真相後，有不少人都跟著流淚吧？



（圖：MBC《擁抱太陽的月亮》、SBS《The Penthouse 2》）

▼李泰利：飾演少年陽明君：近期通過《意外發現的一天》、《九尾狐傳》獲得不少關注，也特別出演《女神降臨》，期待他接下來的新作品！



（圖：MBC《擁抱太陽的月亮》、MBC《意外發現的一天》）

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