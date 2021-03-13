《拥抱太阳的月亮》的童星们都好好长大了！吕珍九、金所炫、陈智熙的剧正在播出中，金裕贞也在拍摄新剧！

由金秀贤、韩佳人、丁一宇等人主演的《拥抱太阳的月亮》，讲述年轻王世子和丧失记忆成为巫女的世子嫔之间爱情故事，当年（2012年）播出收视高达42.2%，可以说是「国民电视剧」啊！



饰演主要角色小时候的童星们，相信演技也让许多观众印象都很深刻，现在他们都好好长大了，一起来看看他们的近况吧！



▼吕珍九：饰演少年李暄，正在拍摄《怪物》（播至第7集），剧中他饰演各方面都完美，能力相当强的警察「韩洙元」。他与与申河均精湛的演技，加上紧张悬疑的氛围，受到观众们的喜爱。



（图：MBC《拥抱太阳的月亮》、JTBC《怪物》）

▼金裕贞：饰演少女许烟雨，确定与安孝燮、孔明搭挡历史剧《红天机》（预计秋天播出），讲述进入景福宫的绝世美人女画工红天机，和失明但是可以读懂天空和星座的观象监河蓝以及风流倜傥的安平大君之间的奇幻爱情古装剧。她古装真的好美啊～



（图：MBC《拥抱太阳的月亮》、SBS《红天机》）

▼金所炫：饰演少女尹宝镜，正在拍摄古装剧《月升之江》（播至第7集），剧中她还分饰两角（平冈公主 / 延王后），还有骑马、武剑等动作戏，演技备受肯定。（而之前拍摄好的《喜欢的话请响铃》第二季已在12日於Netflix播出）



（图：MBC《拥抱太阳的月亮》、KBS《月升之江》、Netflix《喜欢的话请响铃》）

▼陈智熙：饰演少女旼花公主，正在拍摄《The Penthouse 2》（播至第7集），剧中她饰演「刘珍妮」，这角色第一季、第二季真的有不少变化，看到她跟大人们说出自己被欺负的真相后，有不少人都跟著流泪吧？



（图：MBC《拥抱太阳的月亮》、SBS《The Penthouse 2》）

▼李泰利：饰演少年阳明君：近期通过《意外发现的一天》、《九尾狐传》获得不少关注，也特别出演《女神降临》，期待他接下来的新作品！



（图：MBC《拥抱太阳的月亮》、MBC《意外发现的一天》）

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻