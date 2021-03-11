《Running Man》工作人員來到《看見你的聲音8》金鍾國糗沒認出來，結果利特也一樣

兩位參賽者在台上表情管理失敗，一直笑場XDDD 希望有機會在《Running Man》看到三人再碰頭～

《看見你的聲音8》最新EP.6邀請到SHINee一同分辨誰是實力者誰是音痴，其中一組參賽者提示是《Running Man》工作人員，確認身分真假的過程相當逗趣。

提示為「《Running Man》工作人員」的兩位參賽者，一登場就做了個奔跑的姿勢，身兼《Running Man》主持群的主持人金鍾國隨即認出那是《Running Man》姿勢，不過金鍾國說工作人員太多了很難確認真偽。大家你一言我一語，不少人覺得他們像是諧星或諧星志願生，還有人發現其中一位上台時拐了一下很搞笑。兩位在對嘴環節時，突兀的脖圍配件讓他們更像諧星了。



兩位參賽者意外戰到後半段，SHINee能透過發問獲得提示。金鍾國和SHINee討論了一下題目，提問：「《Running Man》藝人須抵達現場的時間？」兩個人竟回答「凌晨」，和金鍾國說的「早上十點」答案相距甚遠。



戰到最後惜敗爵士靈魂歌手，節目拋出了最後提示：他們是實力者兼《Running Man》工作人員，還是音痴兼醫院醫療人員？聲音一出正解也出爐，他們正是實力者兼《Running Man》工作人員，都曾經有歌手夢想，但現在和《Running Man》一同奔跑著。



演唱結束後，金鍾國被眾人開玩笑狂噹：「怎麼可以不認得？」、「太過分了」、「都穿了《Running Man》褲子了呢」（指三人褲子相像）。其中的參賽者鄭尚鎬（정상호，舞台左人）澄清自己聽錯題目，以為是講工作人員上班時間。鄭尚鎬說自己當了工作人員兩年多，驚呆了金鍾國，金鍾國放馬後炮辯解：「我不是說了嗎？說好像見過。」但誰也不相信。金鍾國抓住最後辯解機會，問另一位崔鍾俊（최종준，右人）：「這位不是（《Running Man》工作人員）吧？」得到回答卻是：「不，我也是。」讓金鍾國整個大出糗。



更好笑的是，一直噹金鍾國的利特也遭殃！崔鍾俊說他前陣子也當了《傳奇舞台Archive K》Super Junior特輯工作人員，利特直接腦袋當機。問了是不是打過招呼、碰過拳，利特都得到否定答案，最後直接關機了……



最後金鍾國和他們握手，約定下週拍攝的時候一定要打招呼。金鍾國雖然一開始沒有認出他們是《Running Man》工作人員，但在他們即將演唱的時候，他可是很肯定的說他們是實力者呢！金鍾國還是有一定的看人能力啊～！

▼鄭尚鎬與崔鍾俊演出片段



YouTube影片下方可看到兩人分別留言介紹自己，並宣傳了自己的SNS與YouTube，有興趣的讀者們可以點進去他們的頻道收聽Cover歌曲。



（圖：《看見你的聲音8》@YouTube Mnet Official）

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