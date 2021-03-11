《Running Man》工作人员来到《看见你的声音8》金钟国糗没认出来，结果利特也一样

两位参赛者在台上表情管理失败，一直笑场XDDD 希望有机会在《Running Man》看到三人再碰头～

《看见你的声音8》最新EP.6邀请到SHINee一同分辨谁是实力者谁是音痴，其中一组参赛者提示是《Running Man》工作人员，确认身分真假的过程相当逗趣。

提示为「《Running Man》工作人员」的两位参赛者，一登场就做了个奔跑的姿势，身兼《Running Man》主持群的主持人金钟国随即认出那是《Running Man》姿势，不过金钟国说工作人员太多了很难确认真伪。大家你一言我一语，不少人觉得他们像是谐星或谐星志愿生，还有人发现其中一位上台时拐了一下很搞笑。两位在对嘴环节时，突兀的脖围配件让他们更像谐星了。



两位参赛者意外战到后半段，SHINee能透过发问获得提示。金钟国和SHINee讨论了一下题目，提问：「《Running Man》艺人须抵达现场的时间？」两个人竟回答「凌晨」，和金钟国说的「早上十点」答案相距甚远。



战到最后惜败爵士灵魂歌手，节目抛出了最后提示：他们是实力者兼《Running Man》工作人员，还是音痴兼医院医疗人员？声音一出正解也出炉，他们正是实力者兼《Running Man》工作人员，都曾经有歌手梦想，但现在和《Running Man》一同奔跑著。



演唱结束后，金钟国被众人开玩笑狂当：「怎么可以不认得？」、「太过分了」、「都穿了《Running Man》裤子了呢」（指三人裤子相像）。其中的参赛者郑尚镐（정상호，舞台左人）澄清自己听错题目，以为是讲工作人员上班时间。郑尚镐说自己当了工作人员两年多，惊呆了金钟国，金钟国放马后炮辩解：「我不是说了吗？说好像见过。」但谁也不相信。金钟国抓住最后辩解机会，问另一位崔钟俊（최종준，右人）：「这位不是（《Running Man》工作人员）吧？」得到回答却是：「不，我也是。」让金钟国整个大出糗。



更好笑的是，一直当金钟国的利特也遭殃！崔钟俊说他前阵子也当了《传奇舞台Archive K》Super Junior特辑工作人员，利特直接脑袋当机。问了是不是打过招呼、碰过拳，利特都得到否定答案，最后直接关机了……



最后金钟国和他们握手，约定下周拍摄的时候一定要打招呼。金钟国虽然一开始没有认出他们是《Running Man》工作人员，但在他们即将演唱的时候，他可是很肯定的说他们是实力者呢！金钟国还是有一定的看人能力啊～！

▼郑尚镐与崔钟俊演出片段



YouTube影片下方可看到两人分别留言介绍自己，并宣传了自己的SNS与YouTube，有兴趣的读者们可以点进去他们的频道收听Cover歌曲。



（图：《看见你的声音8》@YouTube Mnet Official）

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