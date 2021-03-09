「節儉的孩子啊～」BTS防彈少年團柾國手機裂了貼著膠布繼續用！

「節儉的孩子啊～」BTS防彈少年團柾國手機裂了貼著膠布繼續用！

明星   2021年3月9日   星期二12:55   Tracy   1

很多人都覺得明星掙錢多，肯定花費也很多，但是並不是每個明星都如此，但也有一些比較節儉的明星，世界豆防彈少年團的忙內柾國就是其中之一。

前幾日柾國就通過Naver V Live直播和粉絲們互動聊天。 前段時間，柾國把頭髮染成了藍色，最近因為脫色，頭髮已經變成了薄荷色，柾國調侃自己是「薄荷巧克力派」。 他一邊吃著沙拉一邊和粉絲們聊天，氣氛十分的融洽。

聊到中途時柾國拿起了手機，給大家看了他手機的背面，原來是手機裂開，他直接用透明膠布纏起來之後繼續用。 柾國是沒錢換手機嗎？ 作為在全球都享有超高人氣的防彈少年團的一員，柾國怎麼會差錢呢？ 況且就在去年，柾國耗費70億（韓幣）在首爾梨泰院買下了豪宅，只是他覺得手機雖然裂開了，但並不影響使用，這才沒有換。

而柾國這種節儉的生活態度也更讓粉絲們喜歡他，有粉絲調侃稱：「湊合過吧，就像手機摔壞了用膠布纏住後繼續使用的柾國一樣」、「哈哈哈，柾國可能忙到去換手機的時間都沒有把」、「他這麼有錢還這麼節約，我那麼窮卻那麼愛花錢」等。

▲VLIVE截圖

「圖：Facebook@bangtan.official、VLIVE截圖」

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留言/評論
  • 对呀，果果很节俭的，他们的电饭煲用了7年还没换呢
    1小時前
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