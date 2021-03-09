「節儉的孩子啊～」BTS防彈少年團柾國手機裂了貼著膠布繼續用！

很多人都覺得明星掙錢多，肯定花費也很多，但是並不是每個明星都如此，但也有一些比較節儉的明星，世界豆防彈少年團的忙內柾國就是其中之一。

前幾日柾國就通過Naver V Live直播和粉絲們互動聊天。 前段時間，柾國把頭髮染成了藍色，最近因為脫色，頭髮已經變成了薄荷色，柾國調侃自己是「薄荷巧克力派」。 他一邊吃著沙拉一邊和粉絲們聊天，氣氛十分的融洽。



聊到中途時柾國拿起了手機，給大家看了他手機的背面，原來是手機裂開，他直接用透明膠布纏起來之後繼續用。 柾國是沒錢換手機嗎？ 作為在全球都享有超高人氣的防彈少年團的一員，柾國怎麼會差錢呢？ 況且就在去年，柾國耗費70億（韓幣）在首爾梨泰院買下了豪宅，只是他覺得手機雖然裂開了，但並不影響使用，這才沒有換。



정국이 폰 깨져서 테이프 붙이고 다니는거 너무 귀여워 ㅠㅠㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/O45MhXoJ4r — (@comma_bts) March 7, 2021

而柾國這種節儉的生活態度也更讓粉絲們喜歡他，有粉絲調侃稱：「湊合過吧，就像手機摔壞了用膠布纏住後繼續使用的柾國一樣」、「哈哈哈，柾國可能忙到去換手機的時間都沒有把」、「他這麼有錢還這麼節約，我那麼窮卻那麼愛花錢」等。



▲VLIVE截圖

「圖：Facebook@bangtan.official、VLIVE截圖」

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