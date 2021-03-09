「节俭的孩子啊～」BTS防弹少年团柾国手机裂了贴著胶布继续用！

很多人都觉得明星挣钱多，肯定花费也很多，但是并不是每个明星都如此，但也有一些比较节俭的明星，世界豆防弹少年团的忙内柾国就是其中之一。

前几日柾国就通过Naver V Live直播和粉丝们互动聊天。 前段时间，柾国把头发染成了蓝色，最近因为脱色，头发已经变成了薄荷色，柾国调侃自己是「薄荷巧克力派」。 他一边吃著沙拉一边和粉丝们聊天，气氛十分的融洽。



聊到中途时柾国拿起了手机，给大家看了他手机的背面，原来是手机裂开，他直接用透明胶布缠起来之后继续用。 柾国是没钱换手机吗？ 作为在全球都享有超高人气的防弹少年团的一员，柾国怎么会差钱呢？ 况且就在去年，柾国耗费70亿（韩币）在首尔梨泰院买下了豪宅，只是他觉得手机虽然裂开了，但并不影响使用，这才没有换。



정국이 폰 깨져서 테이프 붙이고 다니는거 너무 귀여워 ㅠㅠㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/O45MhXoJ4r — (@comma_bts) March 7, 2021

而柾国这种节俭的生活态度也更让粉丝们喜欢他，有粉丝调侃称：「凑合过吧，就像手机摔坏了用胶布缠住后继续使用的柾国一样」、「哈哈哈，柾国可能忙到去换手机的时间都没有把」、「他这么有钱还这么节约，我那么穷却那么爱花钱」等。



▲VLIVE截图

「图：Facebook@bangtan.official、VLIVE截图」

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