「节俭的孩子啊～」BTS防弹少年团柾国手机裂了贴著胶布继续用！

「节俭的孩子啊～」BTS防弹少年团柾国手机裂了贴著胶布继续用！

明星   2021年3月9日   星期二12:55   Tracy   1

很多人都觉得明星挣钱多，肯定花费也很多，但是并不是每个明星都如此，但也有一些比较节俭的明星，世界豆防弹少年团的忙内柾国就是其中之一。

前几日柾国就通过Naver V Live直播和粉丝们互动聊天。 前段时间，柾国把头发染成了蓝色，最近因为脱色，头发已经变成了薄荷色，柾国调侃自己是「薄荷巧克力派」。 他一边吃著沙拉一边和粉丝们聊天，气氛十分的融洽。

聊到中途时柾国拿起了手机，给大家看了他手机的背面，原来是手机裂开，他直接用透明胶布缠起来之后继续用。 柾国是没钱换手机吗？ 作为在全球都享有超高人气的防弹少年团的一员，柾国怎么会差钱呢？ 况且就在去年，柾国耗费70亿（韩币）在首尔梨泰院买下了豪宅，只是他觉得手机虽然裂开了，但并不影响使用，这才没有换。

而柾国这种节俭的生活态度也更让粉丝们喜欢他，有粉丝调侃称：「凑合过吧，就像手机摔坏了用胶布缠住后继续使用的柾国一样」、「哈哈哈，柾国可能忙到去换手机的时间都没有把」、「他这么有钱还这么节约，我那么穷却那么爱花钱」等。

▲VLIVE截图

「图：Facebook@bangtan.official、VLIVE截图」

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留言/评论
  • 对呀，果果很节俭的，他们的电饭煲用了7年还没换呢
    1小时前
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