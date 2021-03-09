《The Penthouse 2》昏暗照明下再次開始的MOVE錫勛！神似SHINee泰民XD

《The Penthouse 2》雙胞胎哥哥錫勛（金永大 飾）的一個無心動作笑翻了所有觀眾。

日前播出的《The Penthouse 2》中，露娜（金賢秀 飾）因為恩星（崔藝彬 飾）受了很嚴重的傷，被送入了醫院。 但一直喜歡露娜的錫勛懷疑爸爸周丹泰就是傷害露娜的兇手。 錫勛一見到接受完警方調查返回家中的周丹泰就朝著他嚷嚷，吼出了心中的疑問和怒火。



▲SBS《The Penthouse 2》@Viu Hong Kong截圖

明明這是一場悲傷中帶著憤怒的戲份，但卻看得觀眾們哈哈大笑，原因就是錫勛朝爸爸扔石頭的樣子讓觀眾們聯想到了SHINee泰民在《Move》裡的動作。 有著模特兒身材的錫勳似乎也很有愛豆的氣質和味道呢。



▲SBS《人氣歌謠》截圖

金永大和泰民的對比圖火速在韓網傳播開來，眾人大笑著留言：「錫勳是個深藏不露的表情包富豪」、「昏暗的照明下再次開始的MOVE錫勛」等。



「圖：SBS《人氣歌謠》、SBS《The Penthouse 2》、IG@lm_____ltm / YouTube@SBSKPOP」

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