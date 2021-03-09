《The Penthouse 2》昏暗照明下再次开始的MOVE锡勋！神似SHINee泰民XD

《The Penthouse 2》双胞胎哥哥锡勋（金永大 饰）的一个无心动作笑翻了所有观众。

日前播出的《The Penthouse 2》中，露娜（金贤秀 饰）因为恩星（崔艺彬 饰）受了很严重的伤，被送入了医院。 但一直喜欢露娜的锡勋怀疑爸爸周丹泰就是伤害露娜的凶手。 锡勋一见到接受完警方调查返回家中的周丹泰就朝著他嚷嚷，吼出了心中的疑问和怒火。



▲SBS《The Penthouse 2》@Viu Hong Kong截图

明明这是一场悲伤中带著愤怒的戏份，但却看得观众们哈哈大笑，原因就是锡勋朝爸爸扔石头的样子让观众们联想到了SHINee泰民在《Move》里的动作。 有著模特儿身材的锡勋似乎也很有爱豆的气质和味道呢。



▲SBS《人气歌谣》截图

金永大和泰民的对比图火速在韩网传播开来，众人大笑著留言：「锡勋是个深藏不露的表情包富豪」、「昏暗的照明下再次开始的MOVE锡勋」等。



「图：SBS《人气歌谣》、SBS《The Penthouse 2》、IG@lm_____ltm / YouTube@SBSKPOP」

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