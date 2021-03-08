爽快全新喜劇《大發不動產》：「驅魔社長」張娜拉遇上「帥哥騙子」鄭容和！

KBS 新劇《大發不動產》公開了兩位主演的台詞排練合照，這部韓劇即將在四月中登場啦！！！（啊啊啊～衝著主演名單看爆他）

最近紛爭不斷的 KBS 電視台終於要迎來最強演員陣容的新劇《大發不動產》（대박 부동산），由張娜拉與鄭容和攜手主演，官方釋出了兩人的合照，並定檔在4月14日首播。



《大發不動產》是一部貼近生活、讓人感到紓壓痛快的驅魔喜劇，講述了一位不動產經紀人將鬼神出沒，或者人死後離開的房產進行驅魔，將其淨化的靈異奇幻故事。



▼排練現場影片，光聽兩人投入唸台詞的氛圍，就對這個新的角色充滿好奇了，鄭容和在採訪時也特別提到，一聽到可以跟張娜拉前輩合作，就覺得一定要出演這部劇：



▼張娜拉飾演大發不動產的社長兼驅魔師「洪智雅」，繼承了母親的驅魔能力，外型聰穎美麗，處理事情比起說話溝通、通常會先亮出拳頭來解決。



▼鄭容和飾演嘴上說不相信有鬼卻利用鬼來賺錢的騙子「吳仁範」，無論什麼情況他都可以憑藉出色的邏輯和觀察力，推理出原因和結果，快速做出判斷的能力者。



▼（圖左上至右下）安吉強、姜洪錫、薑末今、許棟元…等主要演員也出席現場。



本劇由《學校2017》《赤身的消防員》的朴珍錫導演，與電影編劇出身的河秀真和李英華，鄭妍書編劇等人合作打造，預計在4月14日首播。



（圖：KBS《大發不動產》@official）

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