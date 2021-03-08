爽快全新喜剧《大发不动产》：「驱魔社长」张娜拉遇上「帅哥骗子」郑容和！

KBS 新剧《大发不动产》公开了两位主演的台词排练合照，这部韩剧即将在四月中登场啦！！！（啊啊啊～冲著主演名单看爆他）

最近纷争不断的 KBS 电视台终於要迎来最强演员阵容的新剧《大发不动产》（대박 부동산），由张娜拉与郑容和携手主演，官方释出了两人的合照，并定档在4月14日首播。



《大发不动产》是一部贴近生活、让人感到纾压痛快的驱魔喜剧，讲述了一位不动产经纪人将鬼神出没，或者人死后离开的房产进行驱魔，将其净化的灵异奇幻故事。



▼排练现场影片，光听两人投入念台词的氛围，就对这个新的角色充满好奇了，郑容和在采访时也特别提到，一听到可以跟张娜拉前辈合作，就觉得一定要出演这部剧：



▼张娜拉饰演大发不动产的社长兼驱魔师「洪智雅」，继承了母亲的驱魔能力，外型聪颖美丽，处理事情比起说话沟通、通常会先亮出拳头来解决。



▼郑容和饰演嘴上说不相信有鬼却利用鬼来赚钱的骗子「吴仁范」，无论什么情况他都可以凭藉出色的逻辑和观察力，推理出原因和结果，快速做出判断的能力者。



▼（图左上至右下）安吉强、姜洪锡、姜末今、许栋元…等主要演员也出席现场。



本剧由《学校2017》《赤身的消防员》的朴珍锡导演，与电影编剧出身的河秀真和李英华，郑妍书编剧等人合作打造，预计在4月14日首播。



（图：KBS《大发不动产》@official）

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