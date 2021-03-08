花樣越來越多的Ending妖精們！讓SHINee Key自己都表示：「到了這種程度，我也覺得我不太正常」

上個月帶著第7張正規專輯《Don't Call Me》的SHINee，在音樂節目表演結束後，Key原本超淡定的表情，一看到鏡頭馬上假裝喘得很厲害，這「假喘Ending」在網路上引發討論。

之後，成員們也都帶來不同的Ending，第二週成員們的Ending又升級了，一起來看看吧！

4日的《M!Countdown》：泰民的可愛喘息。



（圖：M!Countdown）

5日的《音樂銀行》：Key假裝在講電話：「媽媽～等一下。」泰民玩起自己的手套，是讓大家都知道他手很小嘛？Key還馬上湊過去，露出一臉驚訝。



（圖：YouTube@KBS Kpop）

6日的《Show!音樂中心》：珉豪想要搞笑模仿權相佑在《天國的階梯》將毛帽拉下遮眼的「寄居蟹」招牌動作。但...這讓不少網友表示：「因為臉蛋是珉豪的臉，所以『寄居蟹』都不搞笑了。」



（圖：YouTube@MBCkpop）

7日的《人氣歌謠》：泰民重現Amigo雙重人格，Key則自備紙條預告：「珉豪馬上出場」。果然...唱完《Don't Call Me》後，溫流露出帥氣的表情，珉豪則是嬌羞的樣子，Key又是在一旁嫌棄的樣子（笑）！



（圖：YouTube@스브스케이팝 / SBS KPOP）

之後Key在IG上傳一段影片，並寫下：「到了這種程度，我也覺得我不太正常了。」珉豪還回覆：「這個真的認證！！但是...為什麼弄的後面正常開始的我看起來很奇怪啊！」

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