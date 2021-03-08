花样越来越多的Ending妖精们！让SHINee Key自己都表示：「到了这种程度，我也觉得我不太正常」

上个月带著第7张正规专辑《Don't Call Me》的SHINee，在音乐节目表演结束后，Key原本超淡定的表情，一看到镜头马上假装喘得很厉害，这「假喘Ending」在网路上引发讨论。

之后，成员们也都带来不同的Ending，第二周成员们的Ending又升级了，一起来看看吧！

4日的《M!Countdown》：泰民的可爱喘息。



（图：M!Countdown）

5日的《音乐银行》：Key假装在讲电话：「妈妈～等一下。」泰民玩起自己的手套，是让大家都知道他手很小嘛？Key还马上凑过去，露出一脸惊讶。



（图：YouTube@KBS Kpop）

6日的《Show!音乐中心》：珉豪想要搞笑模仿权相佑在《天国的阶梯》将毛帽拉下遮眼的「寄居蟹」招牌动作。但...这让不少网友表示：「因为脸蛋是珉豪的脸，所以『寄居蟹』都不搞笑了。」



（图：YouTube@MBCkpop）

7日的《人气歌谣》：泰民重现Amigo双重人格，Key则自备纸条预告：「珉豪马上出场」。果然...唱完《Don't Call Me》后，温流露出帅气的表情，珉豪则是娇羞的样子，Key又是在一旁嫌弃的样子（笑）！



（图：YouTube@스브스케이팝 / SBS KPOP）

之后Key在IG上传一段影片，并写下：「到了这种程度，我也觉得我不太正常了。」珉豪还回覆：「这个真的认证！！但是...为什么弄的后面正常开始的我看起来很奇怪啊！」

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