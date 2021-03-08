2PM的粉絲們看到沒？《黑道律師文森佐》玉澤演不忘在劇中跳起自己的招牌動作〜「Heartbeat」是青春啊〜

《黑道律師文森佐》上周依舊帶來搞笑又華麗的劇情，而除了睽違多年回歸小螢幕的宋仲基外，同樣令人矚目的是本次將有雙面演出的澤演，雖然腹黑的面目已經展現，但他在前輩面前還是盡力搞笑。那個動作…召喚2PM粉絲們的回憶！



照片:tvN

在《黑道律師文森佐》第五集中，前輩眼中的實習小律師張俊宇（玉澤演飾）已經躍升為正式員工了，他開心地跑到前輩洪車英（全汝彬飾）與文森佐（宋仲基飾）所在的稻草律師事務所，想跟前輩分享這個喜悅。身為野獸派的偶像，澤演的表演方式令人想起了2PM的舞台。他跪在地上單手高舉還作出抓心臟的手勢，口中還有喊出「Heartbeat」，不就是這首2PM在2009年的歌曲「Heartbeat」嗎？





照片:《黑道律師文森佐》播出截圖



相信所有2PM的粉絲們都感受到回憶湧上心頭，雖然2PM近年來已經鮮少有音樂作品，也歷經成員們紛紛入伍與回歸，大家也各自在戲劇上有著出色的表現，澤演在2020年回歸小螢幕，演出作品《The Game：向著零時》，本次在《黑道律師文森佐》挑戰反派演出與宋仲基對立，也不忘讓大家想起2PM的舞台表演，期待澤演繼續帶給大家驚喜。

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞