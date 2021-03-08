2PM的粉丝们看到没？《黑道律师文森佐》玉泽演不忘在剧中跳起自己的招牌动作〜「Heartbeat」是青春啊〜

《黑道律师文森佐》上周依旧带来搞笑又华丽的剧情，而除了睽违多年回归小萤幕的宋仲基外，同样令人瞩目的是本次将有双面演出的泽演，虽然腹黑的面目已经展现，但他在前辈面前还是尽力搞笑。那个动作…召唤2PM粉丝们的回忆！



照片:tvN

在《黑道律师文森佐》第五集中，前辈眼中的实习小律师张俊宇（玉泽演饰）已经跃升为正式员工了，他开心地跑到前辈洪车英（全汝彬饰）与文森佐（宋仲基饰）所在的稻草律师事务所，想跟前辈分享这个喜悦。身为野兽派的偶像，泽演的表演方式令人想起了2PM的舞台。他跪在地上单手高举还作出抓心脏的手势，口中还有喊出「Heartbeat」，不就是这首2PM在2009年的歌曲「Heartbeat」吗？





照片:《黑道律师文森佐》播出截图



相信所有2PM的粉丝们都感受到回忆涌上心头，虽然2PM近年来已经鲜少有音乐作品，也历经成员们纷纷入伍与回归，大家也各自在戏剧上有著出色的表现，泽演在2020年回归小萤幕，演出作品《The Game：向著零时》，本次在《黑道律师文森佐》挑战反派演出与宋仲基对立，也不忘让大家想起2PM的舞台表演，期待泽演继续带给大家惊喜。

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