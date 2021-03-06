果然是打過工的！《偶然成為社長》工讀生朴寶英還反過來教車太鉉社長

朴寶英真的可愛又能幹，畫面還不時因她變畫報～♡

《偶然成為社長》週四播出的EP.2，車太鉉與趙寅成接手原川商會後開業的第二天，終於有工讀生來救援兩位社長，就是曾和車社長演出父女，和趙社長也有私交的朴寶英！



朴寶英一來，兩位社長就急著要她趕緊上手，考驗她在短時間內找到品項價目，還有操作刷卡機。兩位社長考驗朴寶英還差點考倒自己，根本不會「退貨」（取消刷卡交易）還要朴寶英操作XD 幸好朴寶英有相關經驗，還幫兩位社長上了一門課。



不僅如此，朴寶英還糾正車社長的錯誤，發現他搞錯了罐裝咖啡價目。細心的朴寶英更弄懂了價目表是分門別類的，向車社長解釋哪個類別的價目寫在哪裡，形成工讀生教導社長的有趣畫面。看見如此能幹的工讀生，製作組便上字幕「一位工讀生勝過十個社長」。



但朴寶英擔任工讀生也並非一路順遂，不小心將散賣的胃腸藥整盒賣掉，客人結帳後才發現明明買了一整盒，卻少了兩瓶，成為一個小插曲XD



下集預告中，朴寶英還疑似被客人訓斥！？趙社長直接站起來要討公道：「被罵了嗎？我不會放過他的！」



《偶然成為社長》每週四晚間於tvN首播，台灣隔日可於friDay影音或愛奇藝收看。

（圖：《偶然成為社長》@friDay影音）

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