果然是打过工的！《偶然成为社长》工读生朴宝英还反过来教车太铉社长

朴宝英真的可爱又能干，画面还不时因她变画报～♡
《偶然成为社长》周四播出的EP.2，车太铉与赵寅成接手原川商会后开业的第二天，终於有工读生来救援两位社长，就是曾和车社长演出父女，和赵社长也有私交的朴宝英！
朴宝英一来，两位社长就急著要她赶紧上手，考验她在短时间内找到品项价目，还有操作刷卡机。两位社长考验朴宝英还差点考倒自己，根本不会「退货」（取消刷卡交易）还要朴宝英操作XD 幸好朴宝英有相关经验，还帮两位社长上了一门课。
不仅如此，朴宝英还纠正车社长的错误，发现他搞错了罐装咖啡价目。细心的朴宝英更弄懂了价目表是分门别类的，向车社长解释哪个类别的价目写在哪里，形成工读生教导社长的有趣画面。看见如此能干的工读生，制作组便上字幕「一位工读生胜过十个社长」。
但朴宝英担任工读生也并非一路顺遂，不小心将散卖的胃肠药整盒卖掉，客人结帐后才发现明明买了一整盒，却少了两瓶，成为一个小插曲XD
下集预告中，朴宝英还疑似被客人训斥！？赵社长直接站起来要讨公道：「被骂了吗？我不会放过他的！」
《偶然成为社长》每周四晚间於tvN首播，台湾隔日可於friDay影音或爱奇艺收看。
（图：《偶然成为社长》@friDay影音）
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