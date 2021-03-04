IU確定3月25日發行正規5輯《LILAC》！原來6個月前「新職員」李知銅早已劇透，日期到專輯名都具有意義！

日前，陸續公開預告影片、照片的IU，終於確定在3月25日發行正規5輯《LILAC》。公開的照片中，她迎著飄下的花瓣，眼裡似乎含著淚的看著鏡頭。



（圖：IG@dlwlrma）

而IU...其實早已劇透過啦！去年9月，IU的頻道公開「이지동（李知銅）ASMR」的影片，才剛入職2天的李知銅是解答粉絲疑問的諮詢員。影片中，她也突然演起情境劇，當電腦畫面鎖住時，輸入密碼「3.2.5.5」打開電腦，當時就有粉絲猜測是不是在劇透（日期＆正規5輯）。

3.2.5.5.



3월 25일 정규5집 LILAC pic.twitter.com/g9Itg9vk2v — 선아 (@IU_SunA) March 3, 2021

專輯名《LILAC》丁香花的花語是初戀、年輕時的回憶、友情誓言，開花期是5月（IU生日是5月16日）、結果期是9月（IU出道日9月18日），專輯發行3月25日還是IU出生的陰曆生日，真的從日期到專輯名都具有意義啊！



（圖：IG@dlwlrma）

這也是IU繼2017年發行《Palette》之後，時隔4年推出的正規專輯，每張專輯都以獨一無二音樂分隔得到認可的IU，這次在正規5輯會展現什麼樣的風格，備受關注。



（圖：IG@dlwlrma）

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞