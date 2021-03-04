IU确定3月25日发行正规5辑《LILAC》！原来6个月前「新职员」李知铜早已剧透，日期到专辑名都具有意义！

日前，陆续公开预告影片、照片的IU，终於确定在3月25日发行正规5辑《LILAC》。公开的照片中，她迎著飘下的花瓣，眼里似乎含著泪的看著镜头。



（图：IG@dlwlrma）

而IU...其实早已剧透过啦！去年9月，IU的频道公开「이지동（李知铜）ASMR」的影片，才刚入职2天的李知铜是解答粉丝疑问的谘询员。影片中，她也突然演起情境剧，当电脑画面锁住时，输入密码「3.2.5.5」打开电脑，当时就有粉丝猜测是不是在剧透（日期＆正规5辑）。

3.2.5.5.



3월 25일 정규5집 LILAC pic.twitter.com/g9Itg9vk2v — 선아 (@IU_SunA) March 3, 2021

专辑名《LILAC》丁香花的花语是初恋、年轻时的回忆、友情誓言，开花期是5月（IU生日是5月16日）、结果期是9月（IU出道日9月18日），专辑发行3月25日还是IU出生的阴历生日，真的从日期到专辑名都具有意义啊！



（图：IG@dlwlrma）

这也是IU继2017年发行《Palette》之后，时隔4年推出的正规专辑，每张专辑都以独一无二音乐分隔得到认可的IU，这次在正规5辑会展现什么样的风格，备受关注。



（图：IG@dlwlrma）

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